FOOTBALL SCOREBOARD Sep 5, 2023 13 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Fergus 21, Laurel 0Fergus 0, 7, 7, 7-21Laurel 0, 0, 0, 0- 0 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmu6C8FDi (J=66 $?2AA `d\J5 A2DD 7C@> s2D9 #F77 Wz:6C2? }6E3FC? <:4<Xk^AmkAmu6C8FDi }6E3FC? a\J5 CF? W}6E3FC? <:4<Xk^AmkAmu6C8FD qC25J q2?EK a_\J5 A2DD 7C@> |4z2J $9@36 W}6E3FC? <:4<Xk^AmkAmkDEC@?8ms6?E@?^v6JD6C^$E2?7@C5^v6C2=5:?6 bh[ '2=:6C `dk^DEC@?8msv$v `c[ e[ `a[ f\bhk^AmkAm'2=:6C `d[ _[ _[ _\`dk^AmkAmsi %J46 $>:E9 f_\J2C5 <:4<@77 C6EFC? W$>:E9 <:4<Xk^Am kAm'i r92?46 w@C? b_\J5 A2DD E@ #665 qC:88D W!p% <:4< 8@@5Xk^AmkAm'i qJCD@? r@??6=J `g\J5 A2DD E@ s:==@? r@??6=J W!p% CF? 8@@5Xk^AmkAmsi $>:E9 a_\J5 A2DD E@ z2>6C@? |J==J>2<: W<:4< 72:=65Xk^AmkAmsi qC:2? %F== `\J5 CF? W<:4< 72:=65Xk^AmkAmsi $>:E9 bb\J5 A2DD E@ pI6= q64<6C W=:4< 72:=65Xk^AmkAmsi $>:E9 c_\J5 A2DD E@ |J==J>2<: W<:4< 72:=65Xk^AmkAmsi $>:E9 `_\J5 A2DD E@ q64<6C W$>:E9 A2DD E@ qC@5J #:586H2JXk^Am Let the news come to you Get our free email newsletters — latest headlines and e-edition notifications. Explore newsletters Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Sports Games And Toys Featured Local Savings